Rayakan The Ones Who Spark It, TikTok Umumkan Penghargaan Tingkat Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Hari ini TikTok mengumumkan penyelenggaraan perdana dari TikTok Awards Southeast Asia.

Perayaan regional bertabur bintang ini akan mempertemukan kreator TikTok ternama dan pendatang baru dari seluruh Asia Tenggara untuk mengapresiasi kreator serta konten berdampak yang berhasil menggerakkan komunitas pada tahun 2026.

Tahun ini, komunitas TikTok dapat memberikan suara dan mendukung para nomine yang akan mewakili Indonesia di panggung Asia Tenggara.

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Sejalan dengan tema tahun ini, "The Ones Who Spark It", TikTok Awards akan berlangsung dalam beberapa tahap yang akan dimulai dengan tahap pemungutan suara (voting) di masing-masing negara pada 12-26 Oktober 2026.

Pada tahap ini, pengguna TikTok di seluruh Asia Tenggara dapat memberikan suara kepada nomine lokal di negaranya yang terbagi dalam 11 kategori.

Kreator lokal dengan perolehan suara terbanyak di setiap kategori akan melaju ke tahap berikutnya sebagai perwakilan negara dan berkesempatan menjadi salah satu pemenang di tingkat Asia Tenggara.

"Di TikTok, tren tidak hanya lahir, tetapi juga dapat memantik percakapan bermakna, fenomena budaya, dan dampak nyata yang melampaui layar. Para nomine dari masing-masing negara di TikTok Awards tahun ini telah mengubah kreativitas dan semangat mereka menjadi peluang untuk membangun komunitas yang beragam, mata pencarian yang berkelanjutan, serta bisnis yang terus berkembang," kata General Manager of Content Operations, Southeast Asia, TikTok Angga Anugrah Putra.

"Melalui TikTok Awards Southeast Asia, kami ingin memberikan panggung regional bagi kreator Indonesia agar mereka dapat terus menginspirasi melalui karya yang autentik, membawa kebahagiaan, dan memantik dampak positif," kata Angga.