Rayakan Ultah di Thailand, Ria Ricis Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber sekaligus aktris Ria Ricis baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-31 pada 1 Juli lalu.

Di ulang tahunnya kali ini, dia memilih merayakannya dengan putri sematawayangnya, Moana, dan timnya dengan menggelar acara privat di pantai Thailand.

Ria Ricis lantas mengungkapkan alasan dirinya memilih Thailand sebagai destinasinya merayakan momen pertambahan usianya kali ini.

Dia mengaku ingin kembali menikmati suasana laut yang tenang di tengah kesibukannya.

"Aku pengin banget melaut, karena, kan, sudah lama enggak kelaut, nih. Jadi, pengin balik lagi ke laut yang agak tenang, yang agak sepi lah," ujar Ria Ricis di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru baru ini.

"Karena kebiasaannya kan kalau misalnya dimana-mana tuh kaya Bali atau Bajo, Bogor, curug, begitu-begitu kan sudah pasti ramai, kan. Jadi, aku penginnya tuh yang sepi-sepi yang sekiranya orangnya sedikit-sedikit saja," sambungnya.

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Dia bahkan menyebut perayaan ulang tahunnya kali ini terasa sempurna.

Pasalnya pemain film Thaghut itu bisa merayakannya bersama orang-orang terdekatnya secara intim.