Rayakan Ultah ke-19, TYCI Gelar Lomba Adu Irit Yaris Cross Hybrid

jpnn.com, SUKABUMI - Komunitas mobil yang tergabung dalam Toyota Yaris Club Indonesia (TYCI) merayakan ulang tahun ke-19 di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu (29/9) lalu.

Perayaan itu dikemas tidak hanya seru, tetapi juga bermanfaat oleh masyarakat sekitar.

Sebab, sebanyak 150 anggota TYCI dengan 60 unit mobil Yaris dari berbagai generasi itu melakukan penanaman 19 pohon di sekitaran hotel di Sukabumi.

Aksi itu dilakukan secara simbolis sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan upaya mengurangi jejak karbon.

"Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap seluruh member," kata Joshua Sihombing selaku ketua Toyota Yaris Club Indonesia (TYCI) dalam siaran peranya, Minggu (12/10).

Dia menambahkan kegiatana ini juga dimeriahkan lomba adu irit menggunakan Toyota Yaris Cross Hybrid EV yang diikuti oleh beberapa peserta.

Titik start lomba dimulai di lobi Hotel Grand Inna hingga pantai Karanghawu sejauh 15 kilometer.

Dari lomba tersebut, catatan efisiensi tiga peserta teratas mencatat hasil yang mengagumkan.