Rayakan Ultah ke-35, McDonald’s Berkomitmen Hadirkan Inovasi & Buka Lapangan Pekerjaan

jpnn.com, JAKARTA - McDonald’s Indonesia merayakan ulang tahun ke-35 tahun berkiprah di pasar tanah air dengan komitmen “Sepenuhnya Indonesia.

Tagline itu sebagai refleksi atas perjalanan bersama masyarakat serta landasan untuk terus berkontribusi dan memberikan dampak positif bagi banyak komunitas di berbagai wilayah Indonesia.

Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia Caroline Kurniadjaja mengatakan ‘Sepenuhnya Indonesia’ bukan sekadar tema perayaan ulang tahun, melainkan komitmen yang telah dibangun sejak awal kehadiran McDonald’s di tanah air.

“Ini merupakan bentuk apresiasi atas kepercayaan, kesetiaan, dan kebersamaan yang terjalin selama 35 tahun, di mana kami telah menjadi bagian dari perjalanan hidup masyarakat,” ucap Caroline di Jakarta Pusat, pada Selasa (27/1).

“Kami akan terus hadir dan beradaptasi dengan menghadirkan inovasi, serta membuka lapangan pekerjaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan komunitas di berbagai daerah,” lanjut dia.

Dia menuturkan bahwa seiring berkembangnya kebutuhan pelanggan, McDonald’s Indonesia terus menghadirkan inovasi layanan.

Inovasi itu di antaranya menjadi restoran cepat saji pertama yang menghadirkan layanan Drive Thru di Indonesia, memperkenalkan layanan pesan antar McDelivery, hingga memanfaatkan kanal digital yang kini menjadi bagian dari keseharian gaya hidup masyarakat.

Mereka juga menerapkan standar keamanan pangan yang ketat dan sesuai dengan prinsip halalan thayyiban (halal dan baik).