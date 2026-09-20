Rayakan Ultah ke-8, Bitget Luncurkan Visi UEX dan Catat Volume TradFi Ratusan Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Bitget resmi mempercepat strategi Universal Exchange (UEX) untuk memperluas jangkauan layanan tradingnya ke pasar kripto, pasar tradisional (TradFi), hingga sektor institusional.

Dalam memperingati ulang tahun ke-8 dengan tema 8uilt for Perfect Trades, platform UEX Bitget melaporkan bahwa aset non-kripto kini menyumbang 40 persen dari total volume perdagangan mereka. Sementara volume trading harian perpetual contract TradFi dan CFD masing-masing telah melampaui 10 miliar dolar AS.

Sepanjang tahun terakhir, Bitget meluncurkan stock perpetual contract, opsi saham AS, dan Hong Kong stock Quanto contract. Sementara itu, rToken mencapai AUM lebih dari 100 juta dolar AS hanya dalam lima minggu dan kini telah mencatat lebih dari 3 juta transaksi secara kumulatif.

Saat ini, satu dari empat user baru Bitget memulai perjalanan tradingnya melalui rToken. Bitget juga terus mengembangkan kapabilitas AI untuk trading melalui AI Playbook, agen trading otonom miliknya.

“Delapan tahun di dunia kripto terasa jauh lebih panjang dibandingkan delapan tahun di industri lain. Kami telah melewati berbagai siklus, menyaksikan berbagai narasi datang dan pergi, serta melihat pasar berkembang dengan sangat cepat,” ujar CEO Bitget Gracy Chen.

Yang menarik, lanjut Gracy Chen, mereka kami masih berada di tahap awal dalam menentukan seperti apa masa depan trading. Pasar kripto dan pasar tradisional makin menyatu, AI mengubah pengalaman trading, dan partisipasi institusional terus meningkat.

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"UEX adalah langkah kami untuk menyambut arah perkembangan tersebut, dan babak berikutnya bagi Bitget akan jauh lebih besar dari kripto sendiri," ujarnya.

Bitget juga terus memperkuat infrastruktur yang menopang pertumbuhan tersebut. Dalam rangka ulang tahun ke-8, cakupan Proof of Reserves akan diperluas dari empat menjadi 24 aset yang dapat diverifikasi. Sementara itu, Protection Fund Bitget mempertahankan nilai rata-rata sekitar 382 juta dolar AS sepanjang Agustus 2026. Ekspansi ini berjalan seiring dengan investasi berkelanjutan Bitget dalam keamanan, integritas pasar, dan kepatuhan, seiring semakin luasnya pilihan aset yang tersedia di Bitget.