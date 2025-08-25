Rayakan Ultah ke-8, Garasi.id Hadirkan Promo Spesial untuk Perawatan Mobil
jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-8, Garasi.id menghadirkan promo spesial untuk perawatan kendaraan seperti servis berkala, ganti oli, tune up, servis mesin, spooring balancing, perawatan AC, hingga layanan home service.
Adapun diskon yang ditawarkan Garasi.id itu sebesar Rp 800 ribu untuk berbagai layanan.
CEO Garasi.id, Ardyanto Alam mengatakan promo tersebut berlaku untuk semua outlet Garasi.id di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Promo itu berlaku selama periode 15 Agustus hingga 15 September 2025, dan dapat digunakan maksimal dua kali transaksi per akun.
"Ini menjadi tonggak penting dalam delapan tahun transformasi kami sebagai platform otomotif digital yang terus mengedepankan inovasi dalam kemudahan layanan, transparansi harga, dan kenyamanan pelanggan," ungkap Ardyanto dalam siaran persnya, Senin (25/8).
Garasi.id terus memperluas layanan digital terintegrasi yang mendukung kebutuhan masyarakat modern dalam merawat dan memiliki kendaraan pribadi secara lebih cerdas.
Mereka juga memperluas layanan inspeksi mobil yang dianggap semakin relevan.
Sebab, membeli mobil bekas seringkali menjadi pilihan cerdas bagi banyak orang.
