menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Keluarga » Rayakan Ultah ke-8, Teman Bumil Resmi Ganti Nama dan Perluas Pendampingan

Rayakan Ultah ke-8, Teman Bumil Resmi Ganti Nama dan Perluas Pendampingan

Rayakan Ultah ke-8, Teman Bumil Resmi Ganti Nama dan Perluas Pendampingan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-8, Teman Bumil, platform pendampingan ibu dan anak resmi ganti nama. Foto dok. Teman Bumil

jpnn.com, JAKARTA - Teman Bumil menyampaikan komitmennya untuk memperluas jangkauan layanan. Perluasan ini ditandai dengan perubahan nama resmi menjadi Teman Bumil & Parenting yang akan disematkan di semua platform mulai Januari 2026.

Perubahan ini mencerminkan misi baru untuk mendampingi ibu di seluruh Indonesia, tidak hanya selama masa kehamilan dan balita, tetapi hingga masa tumbuh kembang anak mencapai usia 12 tahun atau masa prasekolah dan sekolah dasar.

VP PT Global Urban Esensial, Mohamad Salahuddin, menegaskan bahwa perubahan nama ini didorong oleh tantangan pengasuhan yang semakin kompleks di era digital.

Baca Juga:

"Kami ingin memperluas segmen karena kami punya misi membersamai ibu sampai anak masuk usia prasekolah dan sekolah dasar, atau sampai anak berusia 12 tahun. Proses mengasuh seorang anak selalu punya tantangan berbeda di semua tahapan usia," jelas Mohamad Salahuddin, Senin (1/12).

Berdasarkan survei internal Teman Bumil, salah satu kekhawatiran terbesar orang tua kini adalah menghadapi perubahan dunia yang serba cepat dan digital, termasuk risiko perubahan lingkungan sosial dan pergaulan anak.

"Teman Bumil & Parenting hadir mendampingi orang tua, dengan memberikan informasi yang benar, aman, dan bisa dipertanggungjawabkan karena kami selalu berpartner dengan dokter, psikolog atau expert lainnya," tambahnya.

Baca Juga:

Serangkaian acara dihadirkan menyambut ulang tahun ke-8 Teman Bumil. Dimulai dengan Media Day, pada 12 November 2025, berupa diskusi interaktif antara ahli. lembaga riset, dan partner brand yang mendukung perjalanan Teman Bumil. 

Dalam kegiatan tersebut psikolog Ayoe Soetomo M.Psi menjelaskan, era teknologi saat ini memang menyebabkan perubahan besar dalam cara orang tua menerapkan pola asuh untuk anak.

Bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-8, Teman Bumil, platform pendampingan ibu dan anak resmi ganti nama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI