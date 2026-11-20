jpnn.com - Pantjoran PIK di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, menghadirkan berbagai kejutan bagi para pengunjungnya pada November ini. Beragam kejutan itu merupakan bagian dari perayaan ulang tahun keenam Panjoran PIK.

Pada November ini, pengunjung Pantjoran PIK tidak hanya bisa menikmati wisata kuliner dan pertunjukan budaya, tetapi juga berkesempatan memperoleh hadiah melalui program belanja Pantjoran Lucky Night.

Program yang berlangsung pada 16 - 30 November 2026 itu merupakan bagian program The Rebirth dalam rangka perayaan ulang tahun Pantjoran PIK.

Melalui program tersebut, pengunjung yang berbelanja minimal Rp300 ribu di tenant Pantjoran PIK langsungmendapatkan kesempatan mengikuti permainan roda keberuntungan atau lucky wheel. Berbagai hadiah dengan nilai yang dipromosikan mencapai Rp20 juta telah disiapkan bagi peserta yang beruntung.

The Rebirth juga menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati wisata kuliner sekaligus mengikuti aktivitas interaktif selama perayaan berlangsung.

Selain program belanja berhadiah, Pantjoran PIK menggelar festival kuliner bertajuk Takhta Perbakmian.

Festival tersebut mengangkat keberagaman hidangan bakmi yang tersedia di Pantjoran PIK dan mengajak masyarakat menikmati berbagai pilihan kuliner dalam satu destinasi.