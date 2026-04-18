Rayhan Hannan Tegaskan Satu Hal Menjelang Duel PSBS vs Persija

jpnn.com - Persija Jakarta menatap laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 menghadapi PSBS Biak dengan penuh keyakinan.

Menurut jadwal, duel PSBS vs Persija akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4/2026).

Gelandang muda Persija Rayhan Hannan menegaskan bahwa tim dalam kondisi siap tempur.

Pemain berusia 22 tahun itu menyebut persiapan yang dijalani sepanjang sepekan terakhir berjalan sesuai rencana.

"Persiapan kami selama satu pekan ini berjalan dengan baik, dan kami siap memberikan performa terbaik di lapangan," tegasnya.

Kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persebaya Surabaya pada laga sebelumnya menjadi suntikan morel bagi Persija.

Namun, Hannan menegaskan bahwa hasil tersebut tidak boleh membuat timnya kehilangan fokus.

Menurutnya, setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda, sehingga Persija harus tetap menjaga konsentrasi sejak awal hingga akhir laga.