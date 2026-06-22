menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Rayhan Hannan Tidak Mau Puas, Bidik Peran Lebih Besar di Persija

Rayhan Hannan Tidak Mau Puas, Bidik Peran Lebih Besar di Persija

Rayhan Hannan Tidak Mau Puas, Bidik Peran Lebih Besar di Persija
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bintang Persija Jakarta Rayhan Hannan. Foto: IG persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memastikan masa depan Rayhan Hannan tetap berada di ibu kota setelah resmi memperpanjang kontrak hingga akhir musim 2028/2029.

Namun bagi Rayhan Hannan, kontrak baru bukanlah garis finis, melainkan awal untuk mengejar target yang lebih besar bersama Macan Kemayoran.

Kepercayaan yang diberikan manajemen Persija menjadi suntikan motivasi bagi pemain berusia 21 tahun tersebut untuk terus meningkatkan performa dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain penting tim.

Baca Juga:

Rayhan menegaskan dirinya siap memberikan kontribusi maksimal demi membantu Persija kembali menjadi kekuatan yang disegani dalam perburuan gelar.

"Persija dan Jakarta akan selalu menjadi rumah saya. Saya sangat senang dan bangga selalu menjadi bagian dari tim ini," ungkap Rayhan Hannan.

Gelandang berbakat itu juga optimistis masa depan cerah menanti Persija dalam beberapa musim ke depan.

Baca Juga:

"Bismillah, banyak hal-hal baik dan besar akan datang kepada kami dan saya akan memberikan yang terbaik," lanjutnya.

Perpanjangan kontrak ini menunjukkan Persija masih menaruh kepercayaan besar kepada pemain hasil binaan Elite Pro Academy (EPA).

Rayhan Hannan bertekad membayar kepercayaan Persija Jakarta usai diperpanjang kontraknya. Ia ingin berperan lebih besar bagi Macan Kemayoran.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI