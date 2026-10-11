Rayo Vallecano Beri Penghormatan kepada Emil Audero, Laga Kontra Bilbao Diwarnai Insiden

jpnn.com - Emil Audero Mulyadi mendapat sambutan istimewa dari Rayo Vallecano setelah mengantarkan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Penghormatan tersebut diberikan sebelum Rayo menjamu Athletic Bilbao dalam lanjutan La Liga Spanyol di Stadion Campo de Fútbol de Vallecas, Sabtu (10/10/2026).

Emil yang tampil sebagai penjaga gawang utama berdiri di tengah lapangan sambil memegang jersei putih bertuliskan Campeon ASEAN Cup 2026.

Para pemain Rayo berbaris memberikan tepuk tangan, disusul penghormatan dari skuad Athletic Bilbao.

Laga Mendadak Dihentikan

Di balik momen membanggakan tersebut, pertandingan Rayo melawan Bilbao justru diwarnai insiden.

Wasit menghentikan laga secara definitif pada menit ke-25 setelah suporter tuan rumah melancarkan protes terhadap presiden klub, Raul Martín Presa.

Sejumlah benda dilemparkan ke lapangan, mulai dari pesawat kertas dan bola karet hingga sebuah kursi. Situasi tersebut membuat pertandingan tidak dapat dilanjutkan. Papan skor masih sama kuat 0-0.

Sebelum laga, Rayo juga memberikan penghargaan kepada Florian Lejeune atas pencapaiannya sebagai bek dengan poin tertinggi dalam kompetisi La Liga Fantasy musim 2025/2026.(del/jpnn)



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