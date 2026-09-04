Rayo Vallecano Datangkan Emil Audero, Pelatih Buka Suara soal Skuad Barunya

jpnn.com - Rayo Vallecano cukup sibuk memperkuat skuadnya pada bursa transfer musim panas 2026. Salah satu rekrutan yang menjadi perhatian ialah kiper Timnas Indonesia Emil Audero.

Emil bergabung dengan klub asal Madrid tersebut dengan status pinjaman dari Como 1907. Kehadirannya menambah pilihandi sektor penjaga gawang.

Secara keseluruhan, Rayo mendatangkan sembilan pemain baru pada musim ini. Mayoritas di antaranya berstatus pinjaman sehingga klub tidak harus mengeluarkan dana besar untuk membangun skuad.

Rayo Vallecano Aktif di Bursa Transfer

Meski begitu, Rayo tetap melakukan sejumlah pembelian permanen. Jozhua Vertrouwd didatangkan dari Castellon dengan nilai transfer EUR 1,5 juta, sedangkan Gnangoro Bouare direkrut dari Real Betis seharga EUR 600 ribu.

Rayo juga mengeluarkan EUR 500 ribu untuk memboyong Rayane Belaid dari Atlético Madrid.

Aktivitas tersebut membuat Rayo memiliki wajah baru untuk menghadapi persaingan La Liga 2026/27.

Namun, Pelatih Rayo Vallecano Benat San Jose San Jose mengaku tidak ingin terlalu ikut campur dalam urusan besaran dana yang dikeluarkan klub di bursa transfer.

Meski begitu, sang entrenador mengindikasikan cukup puas dengan pergerakan manajamen di lantai bursa. Dia menilai komposisi skuad Rayo saat ini memiliki perpaduan yang cukup ideal.