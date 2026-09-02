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Rayo Vallecano Sambut Emil Audero, Real Madrid Menunggu

Rayo Vallecano Sambut Emil Audero, Real Madrid Menunggu
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Emil Audero resmi menjadi pemain Rayo Vallecano dengan status pinjaman. Foto: X/RayoVallecano.

jpnn.com - Emil Audero berpeluang menjalani awal yang menarik bersama Rayo Vallecano.

Setelah resmi meninggalkan Como 1907, kiper Timnas Indonesia itu sudah ditunggu dua pertandingan penting dalam waktu berdekatan.

Rayo menggaet Emil dengan status pinjaman dari klub asal Italia itu.

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"Emil Audero menjadi pemain baru Rayo Vallecano. Datang dengan status pinjaman dari Como 1907," bunyi pengumuman Rayo Vallecano.

Jadwal Rayo Vallecano

Pekan ini, tim asuhan Benat San Jose itu akan menghadapi Racing Santander pada Sabtu (5/9/2026).

Setelah itu, ujian yang jauh lebih berat menanti ketika mereka bertandang ke markas Real Madrid di Santiago Bernabeu pada Minggu (13/9/2026).

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Pertandingan melawan Racing Santander bisa menjadi kesempatan pertama Emil untuk mendapatkan menit bermain sekaligus beradaptasi dengan tim barunya.

Emil Audero Berpeluang Dapat Kesempatan

Peluang Emil untuk tampil cukup terbuka setelah Rayo kehilangan kiper utamanya, yakni Augusto Batalla. Pemain asal Argentina tersebut harus menjalani operasi akibat patah tulang kering dan diperkirakan absen hingga November.

Emil Audero berpeluang menjalani awal yang menarik bersama Rayo Vallecano. Real Madrid menunggu.

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