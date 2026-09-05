Rayo Vallecano Tanding Malam Ini, Emil Audero Menanti Debut di La Liga

jpnn.com - Perhatian pencinta sepak bola Indonesia bakal tertuju ke Rayo Vallecano pada Sabtu (5/9/2026) malam. Ada peluang Emil Audero mencatatkan penampilan pertamanya di La Liga bersama klub asal Madrid tersebut.

Rayo Vallecano dijadwalkan menjamu Racing Santander pada jornada keempat La Liga. Pertandingan berlangsung di Stadion Ontime Butarque karena Rayo belum bisa menggunakan Stadion Vallecas.

Bagi Emil, pertandingan tersebut menjadi kesempatan untuk membuka lembaran baru dalam kariernya di Spanyol.

Kiper Timnas Indonesia itu baru bergabung dengan Rayo Vallecano dari Como 1907 melalui skema peminjaman. Waktu adaptasi yang singkat membuat posisi Emil sebagai starter belum pasti.

Namun, jika mampu menunjukkan kesiapan fisik dan beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan tim, peluang untuk mendapatkan kepercayaan tampil tentu terbuka.

Emil sendiri datang ketika Rayo sedang membutuhkan tambahan kekuatan di bawah mistar. Skuad asuhan Benat San Jose itu baru melewati tiga pertandingan dengan hasil kurang memuaskan, yakni sekali imbang dan dua kali kalah.

Pada pertandingan terakhir, Rayo bahkan harus menyerah 2-5 dari Barcelona. Kondisi tersebut membuat duel kontra Racing Santander menjadi kesempatan bagi Rayo untuk memburu kemenangan perdana musim ini.

Di sisi lain, Emil harus bersaing dengan Daniel Cardenas untuk posisi penjaga gawang.