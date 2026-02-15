Rayo vs Atletico Madrid: Los Colchoneros Kalah Telak 0-3

jpnn.com - JAKARTA - Laga Rayo Vallecano vs Atletico Madrid pada pekan ke-24 Liga Spanyol di Stadion Municipal de Butarque, Madrid, Minggu waktu setempat berakhir dengan kekalahan Los Colchoneros 0-3.

Atletico Madrid kalah dari Rayo Vallecano akibat gol Fran Perez, Oscar Valentin dan Nobel Mendy, demikian catatan La Liga.

Kekalahan ini membuat Atletico Madrid turun ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Spanyol dengan 45 poin dari 24 laga, berjarak 15 angka dari Real Madrid di posisi pertama.

Sebaliknya kemenangan membuat Los Franjirrojos naik ke peringkat ke-16 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 25 poin dari 23 laga, dua angka dari zona degradasi.

Pada pertandingan ini, Rayo mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Fran Perez setelah menerima umpan Andrei Ratiu. Skor berubah menjadi 1-0 pada menit 40.

Tim tuan rumah memiliki peluang untuk menggandakan keunggulannya melalui tembakan Isi Palazon, akan tetapi kiper Atletico Jan Oblak dapat melakukan penyelamatan.

Menjelang berakhirnya babak pertama, Rayo Vallecano mampu menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 lewat gol Oscar Valentin setelah menyambar bola rebound pada menit 45.

Rayo pun berhasil menambah keunggulan mereka menjadi 3-0 pada menit 76 setelah umpan silang Alvaro Garcia dapat disambut tendangan Nobel Mendy.