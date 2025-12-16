menu
Rayoean Bidik Gen Z dan Milenial Lewat Inovasi Kue Pandan Autentik

Kreasi kue pandan. Foto: Rayoean

jpnn.com, JAKARTA - Industri cake dan pastry nasional dalam setahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan kehadiran banyak merek baru.

Di sisi lain, tren konsumsi juga mengalami pergeseran, di mana konsumen kini semakin selektif dan cenderung memilih produk yang lebih sehat, autentik, serta memiliki identitas rasa yang kuat.

Melihat dinamika tersebut, Rayoean hadir sebagai toko kue pandan pertama di Indonesia, di bawah naungan grup Exquise Patisserie.

Pendiri Rayoean, Andrye Setiawan, menilai peluang produk berbasis pandan masih sangat besar karena belum banyak dieksplorasi secara serius oleh pelaku industri kue Tanah Air.

“Peluangnya sangat besar karena belum banyak brand kue yang fokus pada pandan. Rayoean menjadi toko kue pandan pertama di Indonesia yang seluruh produknya dibuat dari pandan, khususnya signature kami, Kue Rayoean Pandan, yang menggunakan daun pandan alami,” ujar Andrye, dalam keterangannya, Senin (15/12).

Dia menjelaskan, kue pandan andalan Rayoean dikreasikan dengan cita rasa khas Indonesia, dipadukan dengan krim santan yang lembut dan taburan kelapa di atasnya.

Menurut Andrye, perpaduan tersebut menghadirkan pengalaman rasa yang autentik sekaligus berbeda dari kue pandan yang selama ini dikenal masyarakat.

Rayoean menyasar segmen Gen Z dan milenial dengan menghadirkan kue pandan sebagai comfort food yang bisa dinikmati di berbagai momen.

Rayoean menyasar Gen Z dan milenial lewat inovasi kue pandan autentik sebagai comfort food khas Indonesia.

