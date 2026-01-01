Rayola Ingin Lagu Minang Makin Dikenal

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Padang, Rayola berharap lagu-lagu Minang makin mendapat perhatian dari industri musik Indonesia.

Dia menilai lagu-lagu berbahasa Minang memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas, tidak hanya oleh masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga pendengar musik di seluruh penjuru nusantara, bahkan internasional.

Harapan tersebut semakin besar setelah lagu Habih Tiado Basiso milik Rayola berhasil masuk nominasi AMI Awards 2026 untuk kategori Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah Terbaik.

Menurutnya, masuknya karya berbahasa daerah dalam ajang penghargaan musik nasional menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa musik Minang juga memiliki ruang untuk bersaing di industri musik Indonesia.

“Harusnya memang dijadikan acuan untuk bisa mendapat perhatian dari industri musik Indonesia, karena lagu Minang produksinya terbanyak juga setelah pop Indonesia rilis,” kata Rayola saat dihubungi JPNN.com pada Rabu (23/9).

Penyanyi yang telah berkarier selama 15 tahun itu menilai jumlah produksi lagu Minang terus meningkat dari tahun ke tahun.

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Rayola menyebut para seniman dan pencipta lagu di Sumatera Barat makin aktif menghasilkan karya baru sehingga musik daerah memiliki banyak pilihan untuk dinikmati masyarakat.

Selain itu, jumlah pendengar lagu Minang juga menunjukkan bahwa musik daerah memiliki pasar yang cukup luas.