Rayspeed Asia Hadir di MIHAS 2025: Dari Brand Terbaik Indonesia ke Kancah Dunia

jpnn.com, MALAYSIA - Ajang halal terbesar dunia, Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2025, kembali hadir di Kuala Lumpur pada 17 hingga 20 September 2925.

Tahun ini, perhatian tertuju pada Rayspeed Asia, perusahaan cross-border logistics asal Indonesia, yang tampil membawa konsep unik yakni ‘From Finest Brand to Your Hand.’

Rayspeed Asia, sejak semula berkomitmen tidak sekadar mengirim paket lintas negara, melainkan memberi layanan ekspres satu hari yang terjangkau.

Lebih lanjut, Rayspeed Asia berani melangkah lebih jauh, langsung membawa brand-brand unggulan Indonesia, dari fashion, kuliner, hingga lifestyle, untuk diperkenalkan ke pasar global.

"Rayspeed Asia ingin menjadi lokomotif yang membawa produk Indonesia menembus batas, agar brand lokal bisa bersaing sejajar dengan nama besar internasional,” ungkap Reza Novra, Head of Marketing dari Rayspeed Asia dalam keterangan resmi, Rabu (17/9).

Dengan layanan cepat, aman, dan efisien, Rayspeed Asia membuka jalan agar UMKM maupun brand mapan Indonesia punya kesempatan nyata menembus pasar halal dunia.

Akan tetapi, kuncinya tetap ada pada pelaku brand, siapkah meningkatkan kapasitas produksi, mengoptimalkan media sosial, dan menghadirkan desain produk yang makin menarik bagi konsumen global.

“MIHAS 2025 menjadi bukti, saat hambatan logistik bisa diatasi, peluang produk Indonesia mendunia tidak cuma mimpi di siang bolong,” tambah Reza.