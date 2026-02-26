menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Rayuan Berkedok Paket Tertahan, Bea Cukai Ingatkan Waspada Penipuan

Rayuan Berkedok Paket Tertahan, Bea Cukai Ingatkan Waspada Penipuan

Rayuan Berkedok Paket Tertahan, Bea Cukai Ingatkan Waspada Penipuan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai melalui gerakan STOP, CEK, LAPOR! menjadi langkah mendesak untuk memutus rantai penipuan yang terus berulang. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - “Paket hadiah dari luar negeri tertahan Bea Cukai, segera transfer biaya tebus agar tidak disita.

Pesan semacam ini kerap menjadi awal kisah pilu korban penipuan modus romansa.

Bermula dari perkenalan hangat di media sosial, berlanjut pada janji hadiah mewah, lalu berujung pada permintaan uang atas nama kewajiban kepabeanan.

Baca Juga:

Tanpa kewaspadaan, korban bukan hanya kehilangan rasa percaya, tetapi juga tabungan.

Karena itu, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai melalui gerakan STOP, CEK, LAPOR! menjadi langkah mendesak untuk memutus rantai penipuan yang terus berulang.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengungkapkan tren ini bukan hal baru.

Baca Juga:

Data historis menunjukkan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai dengan modus romansa meningkat pada momentum peringatan hari kasih sayang.

Pada Februari 2025, terjadi peningkatan jumlah laporan, dengan kenaikan tertinggi pada modus romansa, yaitu dari 100 laporan pada Januari 2025 menjadi 151 laporan.

Waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai melalui gerakan STOP, CEK, LAPOR! menjadi langkah mendesak untuk memutus rantai penipuan yang terus berulang

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI