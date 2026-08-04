Rayuan Terbuka Purbaya kepada Toyota, soal Pabrik Utama

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka merayu raksasa otomotif asal Jepang, Toyota untuk memperkuat basis manufaktur di Indonesia.

Menkeu secara gamblang menantang Toyota untuk memindahkan fasilitas manufaktur utamanya dari Thailand ke wilayah Indonesia.

"Bawa pabrik utama kamu dari Thailand ke Indonesia, dan saya akan memberikan kamu insentif sesuai yang kamu mau," kata Purbaya dalam sambutan di GIIAS 2026, Senin (4/8).

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Menkeu menilai sudah saatnya Indonesia menjadi pusat produksi regional, karena statusnya sebagai negara dengan populasi dan pasar paling besar di kawasan ASEAN.

Pemerintah menjanjikan pemberian berbagai insentif menarik serta perbaikan serius pada iklim bisnis guna memastikan Indonesia menjadi lokasi produksi terbaik bagi perusahaan mobil dunia.

Purbaya mengingatkan industri otomotif sangat strategis karena menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja dan menghasilkan seperlima dari total output nasional.

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"Selama Anda membangun Indonesia, pemerintah akan memberi support yang maksimum. Asal Anda bayar pajak, ya," ujar Menkeu Purbaya.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menceritakan kisah realisasi pembangunan pabrik kendaraan listrik (EV) Hyundai saat mantap berinvestasi di Tanah Air.