Razia PETI di Kuansing Ricuh, Massa Serang Mobil Kapolres dan Pukul Wartawan
jpnn.com - Aksi penertiban tambang emas ilegal (PETI) di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Selasa (7/10), berubah ricuh.
Warga yang menolak razia menghadang rombongan aparat hingga menimbulkan kekacauan.
Sejumlah kendaraan dinas dirusak, sementara seorang wartawan menjadi korban pemukulan.
Ketegangan bermula saat aparat gabungan yang dipimpin Kapolres Kuansing AKBP Raden Ricky Pratidiningrat bersama Bupati Kuansing Suhardiman Amby tiba di lokasi tambang.
Ratusan warga menghadang rombongan di jalan desa, menolak kegiatan razia tambang emas tanpa izin.
Situasi memanas ketika massa mulai melempari kendaraan aparat.
Mobil dinas Kapolres, Kabag Ops, dan bus Polres Kuansing menjadi sasaran amuk warga.
Lemparan batu dan kayu menyebabkan kaca mobil pecah.
Mobil Kapolres Kuansing AKBP Raden Ricky Pratidiningrat diserang massa saat penertiban PETI yang ricuh. Seorang wartawan juga kena pukul.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Isak Tangis Keluarga Tersangka Minta Maaf ke Wartawan Korban Pengeroyokan di Serang
- IWO Bantah Klaim Teuku Yudhistira sebagai Ketua, Sebut Hoaks dan Langgar Hukum
- PT Genesis dan Keluarga Tersangka Minta Maaf ke Wartawan & Staf KLH Korban Pengeroyokan
- Kericuhan Lagi di Yalimo, Bupati dan Wakapolres Kena Lemparan Batu
- Dewan Pers: Istana Harus Pulihkan Akses Liputan Wartawan CNN Indonesia
- Respons Mensesneg Ditanya Penarikan ID Pers Istana Milik Wartawati Diana Valencia