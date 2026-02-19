menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Razia PETI, Polres Kuansing Bakar 6 Rakit di Lokasi

Razia PETI, Polres Kuansing Bakar 6 Rakit di Lokasi

Razia PETI, Polres Kuansing Bakar 6 Rakit di Lokasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemusnahan rakit PETI oleh Polres Kuansing. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - PEKANBARU - Aparat gabungan dari Kepolisian Resor Kuantan Singingi  bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kuansing menggelar razia poenambangan emas tanpa izin (PETI).

Dalam operasi yang digelar di wilayah Kabupten Kuantan Singingi itu, petugas melakukan pemusnahan dengan cara membakar enam rakit tambang ilegal di lokasi.

Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana mengatakan operasi ini dilakukan Selasa (17/2/2026) di kawasan perkebunan milik pemerintah daerah di Desa Jatake, Kecamatan Kuantan Tengah.

Baca Juga:

“Operasi digelar setelah adanya laporan masyarakat terkait aktivitas tambang emas ilegal di lokasi tersebut,” kata Hidayat, Kamis (19/2).

Saat petugas tiba di lokasi, tidak ditemukan aktivitas penambangan emas ilegal maupun pekerja.

Namun, aparat menemukan enam unit rakit “stingkai” yang diduga digunakan untuk menambang emas secara ilegal.

Baca Juga:

Sebagai langkah tegas, seluruh sarana tambang tersebut langsung dihancurkan dan dibakar di tempat.

Sebanyak 6 unit rakit PETI dimusnahkan dengan cara dibakar, sebagai upaya mencegah penggunaan kembali alat tersebut.

Razia PETI, Polres Kuansing bakar langsung enam rakit tambang emas ilegal di lokasi. Upaya memberi efek jera.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI