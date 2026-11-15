Razia THM di Jaksel, Bareskrim Temukan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Petugas gabungan dari Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Puspom TNI melakukan razia tempat hiburan malam (THM) di Jakarta Selatan pada Minggu dini hari.
Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Kristian Parluhutan Siagian mengatakan petugas menemukan dua pengguna etomidate.
"Kami temukan dua pengguna etomidate. Etomidate ini sangat berbahaya,” katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.
Kristian menjelaskan etomidate merupakan jenis narkotika golongan dua yang memiliki fungsi sebagai obat bius di dunia medis. Akan tetapi, zat tersebut disalahgunakan oleh jaringan narkoba dengan digunakan sebagai liquid vape.
Dari razia, petugas tim gabungan mengamankan dua buah vape, satu botol liquid, dan satu catridge milik dua pengunjung yang dinyatakan positif etomidate.
Untuk selanjutnya, kedua pengguna etomidate tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak BNN untuk proses rehabilitasi.
Lebih lanjut, Kristian menegaskan bahwa razia yang dilakukan pada THM di berbagai wilayah di Indonesia bukan bertujuan untuk mengganggu aktivitas ekonomi pemilik usaha, melainkan untuk memastikan tidak ada peredaran narkoba di tengah masyarakat.
Menurutnya, selama ini THM kerap menjadi salah satu sasaran jaringan narkoba.
Petugas gabungan dari Bareskrim, BNN, dan Puspom TNI melakukan razia tempat hiburan malam (THM) di Jaksel.
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