RCTI+ dan TS Media Hadirkan Sportstive+, Luna Maya Antusias

RCTI+ dan TS Media berkolaborasi strategis menghadirkan tayangan olahraga bertajuk Sportstive+. Foto: Dok. Tim RCTI+

jpnn.com, JAKARTA - RCTI+ dan TS Media berkolaborasi strategis menghadirkan tayangan olahraga bertajuk Sportstive+.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di MNC Conference Hall (MCH), iNews Tower, Jakarta, baru-baru ini.

CEO RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo mengungkapkan alasan utama pihaknya tertarik berkolaborasi dengan Luna Maya dan Marianne Rumantir.

Selain alasan kedekatan personal kedua figur publik tersebut, dia melihat peluang besar dalam kerja sama ini.

Valencia Tanoesoedibjo mengaku ingin menciptakan role model baru bagi generasi muda melalui perpaduan konten olahraga (sports) dan hiburan (entertainment).

"Kami itu setiap kali menyajikan konten sports selalu mendapatkan hasil yang baik, baik konten sports internasional maupun lokal, di sini kami berpartner dengan TS Media di mana konsepnya lebih sportainment," kata Valencia Tanoesoedibjo di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Menurutnya, konsep tersebut dirancang untuk menyentuh kalangan anak muda lebih luas.

"Bisa lebih fun, menghibur untuk pecinta sports dan entertainment, dan harapannya memperkuat RCTI+ di kalangan anak muda," imbuhnya.

