RDG BI Ketok Suku Bunga Acuan di Level 5,75%

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) pada level 5,75 persen.

Keputusan itu diketok seusai Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan periode Oktober 2026 yang berlangsung pada Selasa (20/9) dan Rabu (21/10).

Gubernur BI Destry Damayanti menyebut suku bunga deposit facility diputuskan untuk naik sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5 persen.

“Sementara suku bunga lending facility diputuskan untuk tetap pada 6,5 persen,” kata Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, keputusan tersebut diperkuat dengan peningkatan kebijakan insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) lindung nilai kepada Bank Indonesia, guna menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas.

Dia juga mengatakan kebijakan moneter ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang makin kuat serta upaya menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1 persen pada tahun 2026 dan 2027.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk menempuh langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan guna menjaga konsistensi dalam menjaga stabilitas perekonomian,” kata Destry.(antara/jpnn)