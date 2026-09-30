RDK LPS Ketok Tingkat Bunga Penjamin Bank Umum, BPR, hingga Valas

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah di bank umum 3,75 persen, simpanan rupiah di BPR 6,25 persen, dan simpanan valas di bank umum 2,00 persen.

Keputusan ini diambil melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada 28 September 2026. TBP tersebut berlaku sejak 1 Oktober 2026 sampai dengan 31 Januari 2027.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan keputusan mempertahankan TBP diambil dengan mempertimbangkan laju kenaikan suku bunga simpanan rupiah dan valas di perbankan yang terbatas, kinerja intermediasi dan kondisi likuiditas industri perbankan yang tetap positif.

“Serta, cakupan penjaminan simpanan yang tetap tinggi,” kata Anggito Abimanyu dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

LPS memandang TBP yang berlaku saat ini masih memadai untuk dipertahankan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan mendukung stabilitas sistem keuangan.

Anggito menjelaskan akan melakukan evaluasi terhadap tingkat bunga penjaminan secara berkala dengan terus mencermati perkembangan perekonomian global dan domestik, arah kebijakan moneter dan fiskal, serta perkembangan likuiditas dan suku bunga perbankan.

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TBP merupakan batas maksimum suku bunga simpanan agar simpanan nasabah memenuhi salah satu kriteria program penjaminan simpanan LPS.

“Oleh karena itu, LPS selalu mengimbau masyarakat untuk memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank,” ujar Anggito.