RDMP Balikpapan Dinilai Mampu Mengurangi Ketergantungan Impor BBM

RDMP Balikpapan Dinilai Mampu Mengurangi Ketergantungan Impor BBM

RDMP Balikpapan Dinilai Mampu Mengurangi Ketergantungan Impor BBM
Pertamina memastikan RDMP Balikpapan sejalan dengan peta jalan transisi energi Indonesia. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pengembangan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM. 

Pengamat Energi Fahmy Radhi menilai RDMP merupakan bagian penting dalam upaya negara memperkuat kapasitas produksi BBM nasional. 

“Saya kira RDMP Balikpapan harus didukung oleh semua pihak karena untuk meningkatkan energi nasional, tetapi masih banyak juga yang harus dikembangkan agar energi nasional dengan pembangunan kilang baru,” kata Fahmi dikutip, Sabtu (28/11)

Dosen Ekonomi Universitas Gadjah Mada itu menyebut modernisasi kilang seperti RDMP Balikpapan memiliki peran besar dalam menekan impor BBM yang selama ini membebani neraca perdagangan dan membatasi ruang fiskal pemerintah.

“Tentunya Pertamina harus memperbanyak pembangunan kilang baru dan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM harus adanya energi terbarukan, tetapi ini juga sangat membantu,” tegasnya.

Lebih jauh, Fahmy juga melihat RDMP sebagai instrumen potensial dalam memperkuat ketahanan energi nasional. 

“RDMP bisa memperkuat ketahanan energi Indonesia jika didukung dengan teknologi dan dikembangkan energi terbarukan, karena untuk menjadi swasembada energi harus memiliki kilang yang bisa menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan nasional,” jelasnya.

Selain menambah kapasitas produksi, RDMP juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas BBM nasional agar sesuai standar internasional. Namun, Fahmy menilai peningkatan kualitas ini membutuhkan strategi jangka panjang yang lebih komprehensif.

