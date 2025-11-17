RDP Bareng Pansel KY, Habiburokhman Singgung Ijazah Arsul Sani

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan sisi keaslian ijazah para calon anggota Komisi Yudisial (KY) ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Diketahui, Komisi III pada Senin ini melaksanakan RDP dengan Pansel KY yang dihadiri Dhahana Puta.

Awalnya, Dhahana membeberkan kerja Pansel yang sudah menghasilkan tujuh kandidat menjadi calon anggota KY.

Habiburokhman kemudian dalam pendalaman menyinggung mekanisme di Pansel KY untuk mengecek ijazah para kandidat.

"Apakah ada mekanisme pengecekan ijazah calon-calon ini dalam konteks keaslian ijazahnya juga termasuk kampusnya. Kampusnya ada enggak? Begitu, lo. Mungkin saja dokumennya benar ternyata kampusnya tidak ada. Ada mekanisme seperti itu enggak, Pak," tanya dia dalam RDP, Senin.

Dhahana mengatakan Pansel telah mensyaratkan dokumen berupa ijazah yang dilegalisasi bagi kandidat

"Jadi itu menjadi suatu dokumen yang kami gunakan untuk proses lebih lanjut," jawabnya dalam RDP.

Habiburokhman mengaku bertanya ijazah agar para kandidat terpilih tidak menuai polemik setelah resmi dilantik.