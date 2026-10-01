RDPU dengan Komisi XI DPR RI, PAAI Dorong Skema Pajak Lebih Proporsional

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) menyampaikan aspirasi para agen dan leader asuransi ke Komisi XI DPR RI melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

Ketua Divisi Investasi & Perpajakan Henny Esther Dondocambey mengatakan pihaknya menyampaikan kajian, contoh kasus, simulasi, serta sejumlah usulan terkait persoalan perpajakan profesi agen asuransi, khususnya pembatasan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), ketidaksesuaian pemotongan PPh Pasal 21 dengan kewajiban pajak tahunan, serta kebutuhan mekanisme administrasi yang lebih sesuai dengan karakter profesi agen.

Henny menegaskan PAAI mendukung kepatuhan perpajakan dan penerimaan negara.

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“Yang kami dorong bukan penghapusan pajak, tetapi mekanisme yang lebih adil, terukur, sederhana, dan sesuai dengan karakter penghasilan profesi keagenan,” ujar Henny dalam keterangan rilis tertulis yang disampaikan, Kamis (01/10).

Adapun RDPU dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan dihadiri para anggota Komisi XI DPR RI.

Dari PAAI hadir langsung Ketua Umum H. Muhammad Idaham, bersama Wakil Ketua Umum Wong Sandy Surya, Ketua Divisi Investasi & Perpajakan Henny Esther Dondocambey, Ketua Divisi Fun Friday Herold, Wakil Ketua Bidang Perwakilan Perusahaan Asuransi Esra Manurung, serta ST Akromah.

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Empat Usulan PAAI

Henny menjelaskan PAAI membawa empat pokok usulan. Pertama, pemotongan PPh Pasal 21 bagi agen sebagai bukan pegawai dapat dikaji menggunakan mekanisme kumulatif tahun berjalan atau true-up, sehingga kredit pajak lebih mendekati kewajiban tahunan dan risiko kurang bayar besar saat menyampaikan SPT dapat ditekan.