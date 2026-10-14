Read Aloud & Yarsi Menggelar Lokakarya Membaca Nyaring

jpnn.com - JAKARTA - Universitas Yarsi dan Read Aloud Jakarta menggelar workshop "Mahir Membaca Nyaring" di kampus Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Workshop diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mempelajari teknik read aloud sebagai upaya menumbuhkan budaya literasi anak sejak dini.

Read aloud atau membaca nyaring merupakan kegiatan membacakan buku dengan suara lantang, intonasi, dan ekspresi yang sesuai.

Teknik itu tidak hanya membantu menumbuhkan minat baca anak, tetapi juga melatih kemampuan memahami bacaan, memperkaya kosakata, serta membangun kedekatan antara anak dengan orang tua maupun pendidik.

Workshop diawali dengan pre-test berupa praktik membaca nyaring dalam kelompok untuk mengukur pemahaman awal peserta.

Peserta mendapatkan materi mengenai teknik membaca nyaring, mulai dari tahap persiapan, proses membaca, hingga kegiatan setelah membaca.

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Peserta juga diajak memahami pentingnya penggunaan intonasi, ekspresi, dan interaksi agar anak lebih fokus serta mudah memahami isi cerita.

Narasumber dari Read Aloud Jakarta Lestari Pudji mengatakan bahwa kemampuan memahami bacaan menjadi salah satu kunci keberhasilan anak dalam belajar.