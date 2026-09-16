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Reaksi Anak Soal Kabar Andre Taulany Segera Nikah dengan Amanda Rigby

Reaksi Anak Soal Kabar Andre Taulany Segera Nikah dengan Amanda Rigby
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Andre Taulany dan anak-anaknya. Foto: Instagram/andreastaulany

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany mengungkap reaksi ketiga anaknya soal kabar dirinya akan menikah dengan Amanda Rigby.

Dia yakin anak-anaknya akan ikut senang apabila dirinya juga merasakan kebahagiaan.

“Anak-anak pasti happy juga. Kalau bapaknya happy, pasti anaknya happy,” kata Andre Taulany di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (15/9).

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Meski demikian, mantan suami Rien Wartia Trigina atau Erin itu tidak menjelaskan detail respons anak-anaknya.

Andre Taulany juga enggan mengungkap persiapan menjelang pernikahan dengan Amanda Rigby.

"Sampai Rawamangun," kelakarnya saat ditanya soal persiapan nikah.

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Meski bernada guyon, mantan vokalis Stinky itu mengisyaratkan bahwa kabar yang beredar benar adanya.

Dia pun bersyukur banyak yang mendoakan antara hubungan dirinya dengan Amanda Rigby.

Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany mengungkap reaksi ketiga anaknya soal kabar dirinya akan menikah dengan Amanda Rigby.

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