Reaksi Antonio Conte Setelah Napoli Taklukkan AC Milan
jpnn.com -
JAKARTA - Napoli menaklukkan AC Milan 1-0 pada laga Liga Italia di Stadion Diego Maradona, Naples, Selasa dini hari WIB.
Raihan tiga poin ini sangat penting bagi Napoli untuk mengamankan zona Liga Champions.
Pelatih Napoli Antonio Conte mengatakan kemenangan timnya atas AC Milan memberikan kepercayaan diri kepada skuadnya.
“Kami meraih tiga poin yang sangat penting untuk zona Liga Champions. Mengalahkan Milan seperti ini adalah hasil besar dan harus membuat kami bangga,” kata Conte dikutip dari laman resmi Napoli.
“Kemenangan ini memberi kami kepercayaan diri dan antusiasme. Meski ada beberapa pemain absen, kami tetap menunjukkan kekuatan dan soliditas. Menurut saya, tim lain mungkin sudah tenggelam, sementara kami tidak pernah kehilangan arah, dan itu adalah kelebihan besar dari grup ini,” lanjutnya.
Kemenangan itu membuat Napoli naik ke posisi kedua di klasemen sementara Liga Italia dengan 65 poin. Menurut Conte, timnya akan berusaha keras menjaga posisi di zona Liga Champions.
“Target zona Liga Champions agak terlalu diremehkan, padahal itu sama sekali tidak mudah. Musim ini kami sudah memenangkan Piala Super, dan sekarang kami harus pandai menjaga posisi di papan atas klasemen,” kata mantan pelatih Juventus dan Chelsea itu.
