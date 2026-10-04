Reaksi Arya Mohan Saat Dapat Dukungan dari Para Penggemar

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Arya Mohan turut memeriahkan peluncuran Hansaplast Spray Plaster dalam rangkaian Watsons Anniversary di Atrium Hall Mall Kelapa Gading 3, Jakarta Utara, Sabtu (3/10).

Sebagai Face of Hansaplast Spray Plaster, dia tidak hanya memperkenalkan inovasi terbaru produk perawatan luka itu, tetapi juga berinteraksi langsung dengan para penggemar yang hadir.

Salah satu momen menarik terjadi ketika Arya Mohan secara langsung menyemprotkan Hansaplast Spray Plaster kepada fan yang terpilih dalam acara tersebut.

Aksi itu pun disambut antusias oleh para penggemar. Pria kelahiran Jakarta itu mengaku ikut merasakan semangat yang diberikan.

“Teman-teman, terima kasih sudah hadir,” kata Arya Mohan.

Pemain film Galaksi itu menyebut antusiasme para penggemar bahkan ikut menular kepadanya.

Dia kembali menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang telah hadir dan memberikan sambutan hangat.

“Antusiasme kalian menular ke saya ini. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir,” tutur Arya Mohan.