Reaksi Aurel Hermansyah Setelah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Dikaruniai Anak Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Aurel Hermansyah turut bahagia menyambut anak pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.

Saat mendapat kabar bahagia tersebut, dia dan suaminya, Atta Halilintar langsung datang menengok.

"Masyaallah, welcome to the world anak aku, Arash," ungkap Aurel Hermansyah, Jumat (13/6).

Anak Anang Hermansyah itu memperlihatkan momen bertemu dengan anak Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.

Aurel Hermansyah tampak menutupi wajah bayi laki-laki yang lahir tersebut.

"Sekali lagi, selamat ya adik-adikku," tambah Aurel Hermansyah.

Diketahui, pasangan selebritas Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid baru saja dikaruniai anak pertama.

Aaliyah Massaid baru saja melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Ahmad Arash Omara Thariq.