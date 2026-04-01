Reaksi Beragam di Persib Bandung Seusai Irak Lulus ke Piala Dunia 2026
jpnn.com - Timnas Irak memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 seusai mengalahkan Bolivia 2-1 pada babak playoff antarbenua di Estadio BBVA Bancomer, Meksiko, Rabu (1/4/2026).
Hasil tersebut disambut antusias oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga Jawa Barat.
Pasalnya, salah satu pemain Timnas Irak, Frans Putros, merupakan penggawa Persib Bandung.
Dengan capaian ini, Persib berpotensi memiliki satu wakil yang akan tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia.
Pelatih Persib Bojan Hodak mengapresiasi keberhasilan Irak lolos ke Piala Dunia 2026.
Dia menilai pencapaian tersebut akan berdampak positif bagi para pemainnya, termasuk Putros.
"Bagus bahwa kami memiliki pemain di Piala Dunia. Bagus untuknya, karena saat ini dia (Frans Putros) sudah berusia 30 tahun. Jadi mungkin ini kesempatan terakhir," kata Hodak saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Menurutnya, kesempatan tampil di panggung dunia akan membuka peluang lebih besar bagi pemain untuk berkembang. Piala Dunia, kata dia, merupakan impian setiap pesepak bola profesional.
Irak lulus ke Piala Dunia 2026 seusai kalahkan Bolivia. Bek Persib, Frans Putros, ikut mencatatkan sejarah dan mendapat apresiasi dari Bojan Hodak serta Thom Haye
- Beckham Blak-blakan: Kemenangan Persib atas Semen Padang Tak Seindah yang Terlihat
- Bojan Hodak Ungkap Rahasia di Balik Kebangkitan Persib Bandung Seusai Ditekan Semen Padang
- Persib Menang 2-0 di Markas Semen Padang, Bojan Hodak Beri Catatan
- Semen Padang Jadi Ancaman, Persib Bandung Tak Boleh Salah Langkah
- Menjelang Jumpa Semen Padang, Ultimatum Bojan Hodak untuk Persib Bandung Makin Tegas
- Mesin Gol Semen Padang Membara, Persib Dalam Bahaya