Reaksi Beragam di Persib Bandung Seusai Irak Lulus ke Piala Dunia 2026

jpnn.com - Timnas Irak memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 seusai mengalahkan Bolivia 2-1 pada babak playoff antarbenua di Estadio BBVA Bancomer, Meksiko, Rabu (1/4/2026).

Hasil tersebut disambut antusias oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga Jawa Barat.

Pasalnya, salah satu pemain Timnas Irak, Frans Putros, merupakan penggawa Persib Bandung.

Dengan capaian ini, Persib berpotensi memiliki satu wakil yang akan tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengapresiasi keberhasilan Irak lolos ke Piala Dunia 2026.

Dia menilai pencapaian tersebut akan berdampak positif bagi para pemainnya, termasuk Putros.

"Bagus bahwa kami memiliki pemain di Piala Dunia. Bagus untuknya, karena saat ini dia (Frans Putros) sudah berusia 30 tahun. Jadi mungkin ini kesempatan terakhir," kata Hodak saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Menurutnya, kesempatan tampil di panggung dunia akan membuka peluang lebih besar bagi pemain untuk berkembang. Piala Dunia, kata dia, merupakan impian setiap pesepak bola profesional.