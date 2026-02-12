Reaksi Bojan Hodak Seusai Persib Takluk 0-3 dari Ratchaburi

jpnn.com - JAKARTA — Persib Bandung menyerah 0-3 kepada Ratchaburi pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League (ACL) II di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Rabu (11/2). Persib menelan kekalahan dari Ratchaburi akibat dua gol Pedro Tana dan satu gol Gabriel Mutombo.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui tim asuhannya tidak tampil sesuai harapan saat menghadapi Ratchaburi. Bojan menjelaskan pemain-pemainnya tidak maksimal sejak awal laga.

"Kami tidak memulai laga dengan baik dan sudah kebobolan dalam 10 menit pertama," kata Bojan pada laman Persib pada Kamis (11/2).

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu menilai Persib kehilangan kendali di lini tengah pada babak kedua sehingga kebobolan dua gol.

Bojan mengatakan Thom Haye cs kerap gagal memenangkan bola kedua dan kurang waspada terhadap serangan balik lawan.

Faktor cuaca yang panas juga disebut kendala fisik yang menguras energi pemain-pemain Persib Bandung sepanjang pertandingan.

"Sekarang kami perlu fokus selama tujuh hari ke depan untuk pertandingan berikutnya di Bandung. Saya berharap stadion akan tetap penuh seperti biasanya karena tidak mudah bermain di sana, dan pastinya performa kami harus lebih baik," jelas Bojan.

Hasil ini membuat Persib dihadapkan dengan misi berat harus lulus ke babak perempat final ACL II dengan menang minimal selisih empat gol pada leg kedua, pekan depan. (antara/jpnn)