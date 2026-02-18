menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Reaksi Bojan Hodak Seusai Persib Tersingkir dari ACL 2

Reaksi Bojan Hodak Seusai Persib Tersingkir dari ACL 2

Reaksi Bojan Hodak Seusai Persib Tersingkir dari ACL 2
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dan pemain Andrew Jung dalam konferensi pers pascalaga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/2). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan kekecewaannya karena tidak bisa membawa Maung Bandung melaju ke perempat final AFC Champions League Two atau ACL 2.

Perjuangan Persib harus terhenti di 16 besar ACL 2, setelah hanya menang 1-0 atas Ratchaburi FC pada leg kedua di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/2) malam

Gol yang dibuat Andrew Jung pada pertandingan itu tak cukup membawa Persib melaju ke babak selanjutnya.

Baca Juga:

Persib secara agregat kalah 1-3, setelah pada leg pertama menelan kekalahan 0-3 dari Ratchaburi FC di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu (11/2).

Persib Bandung  harus mengubur mimpi bertarung di perempat final ACL 2.

"Saya rasa selama 45 menit pertama kami bermain dengan cukup baik. Mereka bertahan dengan 10 pemain. Kami bisa mencetak satu gol, ada satu gol juga yang dianulir dan memiliki beberapa peluang," kata Hodak seusai pertandingan, Rabu (18/2/2026) malam.

Baca Juga:

Pada pertandingan ini, Persib tidak tampil maksimal. Wasit menganulir satu dari dua gol yang tercipta di menit 6.

Selain itu, Persib juga harus tampil dengan 10 pemain di paruh kedua, setelah Uilliam Barros diusir wasit karena menekel pemain Ratchaburi. 

Begini komentar Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak setelah Persib gagal menembus babak perempat final ACL 2.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI