Reaksi Bojan Hodak Seusai Persib Tersingkir dari ACL 2

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan kekecewaannya karena tidak bisa membawa Maung Bandung melaju ke perempat final AFC Champions League Two atau ACL 2.

Perjuangan Persib harus terhenti di 16 besar ACL 2, setelah hanya menang 1-0 atas Ratchaburi FC pada leg kedua di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/2) malam

Gol yang dibuat Andrew Jung pada pertandingan itu tak cukup membawa Persib melaju ke babak selanjutnya.

Persib secara agregat kalah 1-3, setelah pada leg pertama menelan kekalahan 0-3 dari Ratchaburi FC di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu (11/2).

Persib Bandung harus mengubur mimpi bertarung di perempat final ACL 2.

"Saya rasa selama 45 menit pertama kami bermain dengan cukup baik. Mereka bertahan dengan 10 pemain. Kami bisa mencetak satu gol, ada satu gol juga yang dianulir dan memiliki beberapa peluang," kata Hodak seusai pertandingan, Rabu (18/2/2026) malam.

Pada pertandingan ini, Persib tidak tampil maksimal. Wasit menganulir satu dari dua gol yang tercipta di menit 6.

Selain itu, Persib juga harus tampil dengan 10 pemain di paruh kedua, setelah Uilliam Barros diusir wasit karena menekel pemain Ratchaburi.