Reaksi Bojan Hodak soal Cedera Kambuhan Febri Hariyadi di Persis Solo

jpnn.com - Persib Bandung terus memantau perkembangan cedera yang dialami salah satu pemainnya, Febri Hariyadi, yang saat ini dipinjamkan ke Persis Solo.

Febri kembali menghadapi situasi sulit musim ini. Setelah dilepas dengan status pinjaman pada paruh musim, pemain jebolan akademi Persib itu justru mengalami cedera serius saat memperkuat tim barunya.

Kuat dugaan cedera yang dialami Febri merupakan kambuhan dari masalah yang sempat menimpanya pada pertengahan 2024.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku telah menerima informasi mengenai kondisi pemain berusia 30 tahun tersebut.

Menurutnya, klub tetap mengikuti perkembangan sang pemain meskipun kini berseragam Persis.

"Febri pergi menemui dokter dan masih menunggu. Saya tidak tahu hasil dari second opinion-nya."

"Kami harus tahu secara pasti apa yang terjadi terhadapnya," kata Hodak di Bandung, Sabtu (6/3/2026).

Menurutnya, tim masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan Persis terhadap Febri.