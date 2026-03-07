Reaksi Bojan Hodak soal Cedera Kambuhan Febri Hariyadi di Persis Solo
jpnn.com - Persib Bandung terus memantau perkembangan cedera yang dialami salah satu pemainnya, Febri Hariyadi, yang saat ini dipinjamkan ke Persis Solo.
Febri kembali menghadapi situasi sulit musim ini. Setelah dilepas dengan status pinjaman pada paruh musim, pemain jebolan akademi Persib itu justru mengalami cedera serius saat memperkuat tim barunya.
Kuat dugaan cedera yang dialami Febri merupakan kambuhan dari masalah yang sempat menimpanya pada pertengahan 2024.
Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku telah menerima informasi mengenai kondisi pemain berusia 30 tahun tersebut.
Menurutnya, klub tetap mengikuti perkembangan sang pemain meskipun kini berseragam Persis.
"Febri pergi menemui dokter dan masih menunggu. Saya tidak tahu hasil dari second opinion-nya."
"Kami harus tahu secara pasti apa yang terjadi terhadapnya," kata Hodak di Bandung, Sabtu (6/3/2026).
Menurutnya, tim masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan Persis terhadap Febri.
Persib Bandung ikut memantau cedera kambuhan yang dialami Febri Hariyadi di klub Persis Solo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Federico Barba Akhirnya Bicara soal Atmosfer Ramadan di Persib Bandung
- Persib Bandung Pantau Ketat Kondisi Febri Hariyadi, Ada Kemungkinan Operasi?
- Menjelang Persib vs Persik, Bojan: Seluruh Pemain Menunjukkan Semangat Tinggi
- Kericuhan Suporter Persijap Jepara vs Persis Solo: Fasilitas Publik Jadi Korban
- Derbi Jateng Persijap vs Persis Ricuh, Polisi Ungkap Pemicu Keributan Suporter
- Persib Bandung vs Persik Kediri: Bojan Hodak Sedang 'Pusing', Kenapa?