Reaksi Eduardo Perez Setelah Persebaya Kalah dari Persib Bandung
jpnn.com - BANDUNG - Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya pada pekan ke-5 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (12/9), berakhir dengan kemenangan Maung Bandung 1-0.
Kemenangan Persib Bandung hadir lewat gol yang dicetak Uilliam Barros. Persebaya Surabaya terus melancarkan serangan pada laga itu, tetapi masih belum bisa mencetak gol.
Hasil itu membuat Persebaya Surabaya gagal mencuri tiga poin dalam lawatannya ke markas Persib Bandung.
Pelatih Persebaya Eduardo Perez mengatakan anak asuhnya tidak tampil buruk pada laga sore ini.
Meski timnya gagal meraih kemenangan, Perez tetap menghargai kerja keras yang ditampilkan pemain sampai penghujung waktu.
“Saya senang dengan permainan tim walaupun hasilnya tentu mengecewakan karena seharusnya kami bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, tetapi saya mengapresiasi semangat tim untuk terus berjuang sampai menit akhir,” kata Perez dalam konferensi pers pascalaga.
Menurut dia, Persib Bandung tampil begitu baik pada babak pertama. Ada sejumlah peluang bagus, tetapi mampu ditepis Kiper Ernando Ari dengan baik.
Memasuki babak kedua, Perez menyebut itu menjadi milik Surabaya. Malik Risaldi cs juga membuat beberapa peluang, walaupun akhirnya mereka harus kebobolan lewat skema serangan balik Uilliam Barros.
Begini reaksi Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez setelah Persebaya kalah dari Persib Bandung pada lanjutan BRI Super League 2025/26.
