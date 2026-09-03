Reaksi Enzy Storia Saat Dipertemukan dengan Afgan di Agensi Rumah Tangga

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Enzy Storia mengaku senang mendapat kesempatan beradu akting dengan Afgan dalam film Agensi Rumah Tangga.

Keduanya diketahui sudah bersahabat sejak lama dalam kehidupan dunia nyata.

Enzy Storia mengungkapkan dirinya dan Afgan sama-sama antusias ketika mengetahui mendapat proyek yang sama.

“Kami pas tahu dapat proyek ini barengan, senang banget, 'Sama kamu? Ah!' gitu kami berdua kayak, aku happy banget,” kata Enzy Storia di kawasan Rasuna Said, Rabu (2/9).

Menurutnya, bisa kembali bekerja bersama Afgan menjadi pengalaman yang menyenangkan.

Meski bersahabat di luar pekerjaan, keduanya tetap berusaha menjaga profesionalitas saat berada di lokasi syuting Agensi Rumah Tangga.

Enzy Storia juga merasa bersyukur bisa dipercaya untuk terlibat dalam film tersebut.

Karakter Katia yang dimainkannya dinilai memiliki cerita yang dekat dengan kehidupan banyak orang, terutama yang sedang berjuang mencari pekerjaan.