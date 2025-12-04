Reaksi Erling Haaland Setelah Mencetak 100 Gol di Liga Inggris

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Manchester City Erling Haaland berhasil mencetak 100 gol di Liga Inggris untuk klubnya.

Hal itu setelah dia mencatatkan namanya di papan skor saat Manchester City menang atas Fulham 5-4 pada pekan ke-14 Liga Inggris di Craven Cottage, Rabu WIB.

Satu gol Haaland ke gawang Fulham itu membuatnya menjadi pemain tercepat yang mencetak 100 gol di Liga Inggris.

Sebab, dia hanya membutuhkan 111 pertandingan atau 13 laga lebih cepat dibanding pemegang rekor sebelumnya, Alan Shearer.

Haaland menegaskan bahwa hal ini sangat berarti baginya.

Dia megakui bahwa mencetak 100 gol Premier League untuk Manchester City merupakan sesuatu yang diinginkannya sejak datang ke klub.

“Akan tetapi, mencapainya secepat ini saya tidak menyangka. Sekarang itu terjadi saya sangat bangga, ini sesuatu yang besar. Setelah karier saya selesai, ketika saya melihat kembali momen ini, saya pasti akan sangat mengingatnya,” kata Haaland dikutip dari laman resmi klub, Rabu (3/12).

Gol Haaland ke gawang Fulham juga membuatnya mengemas 15 gol di Liga Inggris musim ini.