Reaksi Ibunda Virgoun Saat Mengetahui Inara Rusli Dilaporkan ke Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Virgoun, Eva Manurung memberi tanggapan soal kasus yang menyeret mantan menantunya, Inara Rusli.

Dia mengaku pertama kali mengetahui Inara Rusli dilaporkan ke polisi dari pemberitaan di media.

"Nonton di media," kata Eva Manurung saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Rabu (26/11).

Penyanyi berusia 52 tahun itu sempat bertanya-tanya mengenai kebenaran kasus yang menjerat Inara Rusli.

Saking kagetnya, Eva Manurung mengira kabar tersebut hanya hoaks atau ada pihak yang sedang mencari sensasi.

Dia kemudian mencari tahu kebenaran laporan tersebut lewat salah satu rekan di kepolisian.

"Ternyata benar (ada laporan), tetapi belum diproses," jelasnya.

Eva Manurung mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Inara Rusli.