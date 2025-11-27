menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Reaksi Ibunda Virgoun Saat Mengetahui Inara Rusli Dilaporkan ke Polisi

Reaksi Ibunda Virgoun Saat Mengetahui Inara Rusli Dilaporkan ke Polisi

Reaksi Ibunda Virgoun Saat Mengetahui Inara Rusli Dilaporkan ke Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Eva Manurung, ibunda Virgoun. Foto: Instagram/evamanurung1105

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Virgoun, Eva Manurung memberi tanggapan soal kasus yang menyeret mantan menantunya, Inara Rusli.

Dia mengaku pertama kali mengetahui Inara Rusli dilaporkan ke polisi dari pemberitaan di media.

"Nonton di media," kata Eva Manurung saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Rabu (26/11).

Baca Juga:

Penyanyi berusia 52 tahun itu sempat bertanya-tanya mengenai kebenaran kasus yang menjerat Inara Rusli.

Saking kagetnya, Eva Manurung mengira kabar tersebut hanya hoaks atau ada pihak yang sedang mencari sensasi.

Dia kemudian mencari tahu kebenaran laporan tersebut lewat salah satu rekan di kepolisian.

Baca Juga:

"Ternyata benar (ada laporan), tetapi belum diproses," jelasnya.

Eva Manurung mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Inara Rusli.

Ibunda Virgoun, Eva Manurung memberi tanggapan soal kasus yang menyeret mantan menantunya, Inara Rusli.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI