Reaksi Iko Uwais Saat Mengetahui Audy Item Hamil Anak Ketiga

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh Iko Uwais. Sebab, istrinya, Audy Item ternyata sedang hamil anak ketiga.

Kehamilan itu pun menjadi hadiah istimewa karena bertepatan dengan perayaan hari jadi pernikahan yang ke-14.

Iko Uwais mengaku sudah merasa firasat sebelum Audy Item melakukan tes kehamilan melalui test pack.

"Alhamdulillah kemarin kado, kado anniversary, tanpa disadari memang sih sehari atau dua hari sebelumnya sudah sedikit kayak apa ya? Ada tanda-tandalah," kata Iko Uwais di kawasan Jakarta Pusat, Senin (6/7).

"Maksudnya dalam arti mungkin batin ya, buat saya pribadi sebagai orang tua dari darah dagingnya, kayak ada sesuatu yang beda begitu dari dianya," sambungnya.

Iko Uwais mengatakan bahwa Audy Item sempat mencari informasi terkait gejala yang dirasakannya lewat internet.

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Menurutnya, Audy Item kemudian memilih memastikan kehamilannya dengan menggunakan test pack.

Aktor berusia 43 tahun itu tidak terlalu kaget ketika istri memberitahu soal kehamilan anak ketiga.