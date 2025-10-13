Reaksi Istana Setelah Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026 seusai kalah dari Irak 0-1 dalam laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu dini hari WIB.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026.

Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, meminta masyarakat Indonesia agar tidak patah semangat. Dia meminta masyarakat jangan pernah lelah mendukung Timnas Indonesia.

‎”Coba lagi, kami evaluasi, kami perbaiki lagi. Jangan patah semangat, terus jangan pernah lelah untuk mencintai timnas," kata Pras saat memberikan keterangan seusai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.

Di sisi lain, dia menilai penampilan Timnas Indonesia sangat bagus, meskipun menelan kekalahan tipis 0-1 dari Irak. Menurut Pras, memang keberuntungan belum berpihak pada Tim Garuda.

‎”Malam tadi mainnya luar biasa, bagus sebenarnya, tetapi memang mungkin nasib belum berpihak, begitu," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia karena timnas belum mampu lulus ke Piala Dunia 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Irak.

‎'"Kami memohon maaf mimpi (Indonesia) masuk ke Piala Dunia 2026 belum bisa kami wujudkan," tulis Erick Thohir dalam akun media sosialnya yang dipantau di Jakarta, Minggu.