menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Reaksi Jan Olde Riekerink Setelah Dewa United Keok dari Persib Bandung, Tren Negatif Berlanjut  

Reaksi Jan Olde Riekerink Setelah Dewa United Keok dari Persib Bandung, Tren Negatif Berlanjut  

Reaksi Jan Olde Riekerink Setelah Dewa United Keok dari Persib Bandung, Tren Negatif Berlanjut  
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Dewa United FC Jan Olde Riekerink dalam konferensi pers pascalaga BRI Super League 2025/26 melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Dewa United masih belum bisa keluar dari belenggu kekalahan. Mereka kembali gagal meraih kemenangan seusai kalah 0-1 dari Persib Bandung dalam lanjutan pertandingan BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) malam.

Datang sebagai tamu, Dewa United tampil penuh ambisi. Namun, dalam 2x45 menit jalannya laga, tak ada satu pun peluang berbahaya yang mereka buat.

Tim asal Banten itu mulai menyerang justru saat tuan rumah tampil dengan 10 pemain, setelah Beckham Putra diganjar kartu kuning kedua.

Baca Juga:

"Kami sedang berada dalam periode yang kurang baik. Setelah pertandingan, saya tidak bisa begitu saja menyalahkan tim."

"Kami sudah menyusun rencana menghadapi Persib, karena dari pengalaman sebelumnya, ketika kami memberi mereka masalah secara taktis, mereka biasanya tidak punya solusi," kata Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink dalam konferensi pers pascalaga.

Juru taktik asal Belanda itu mengungkapkan permasalahan yang dialami timnya di tengah lapangan. Dewa United dianggap kurang berkreasi dan justru memberi ruang bagi lawan untuk menyerang.

Baca Juga:

"Namun, hari ini kami kurang mampu menciptakan peluang. Di babak pertama, ada beberapa bola yang kami arahkan ke belakang pertahanan mereka, terutama dari sisi kiri. Itu bagian dari strategi, tetapi kualitas umpan kami kurang baik," ucapnya.

Dalam pertandingan malam ini, Riekerink mengakui keunggulan Persib yang tampil solid dan tajam. Umpan-umpan panjang dilancarkan Maung Bandung sulit diantisipasi anak asuhnya.

Begini komentar pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink usai timnya kembali meraih kekalahan ke-5 nya di BRI Super League 2025/26.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI