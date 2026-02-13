Reaksi Mikel Arteta Setelah Arsenal Gagal Taklukkan Brentford

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal gagal mengalahkan Brentford pada pekan ke-26 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Gtech Community, Jumat dini hari WIB.

Noni Madueke (61’) membuat Arsenal memimpin lebih dahulu setelah dia menanduk bola dari umpan Piero Hincapie.

Namun, Brentford menyamakan kedudukan melalui Keane Lewis-Potter (71’) untuk membuat skor berakhir 1-1.

Hasil ini membuat Arsenal gagal menjaga jarak enam poin dari Manchester City yang menguntit di posisi kedua.

Jarak kedua tim saat ini makin dekat dengan empat poin. Namun demikian, Pelatih Arsenal Mikel Arteta meminta timnya tenang.

“Itulah yang harus kami lakukan,” kata Arteta setelah pertandingan dikutip dari laman resmi Arsenal, Jumat (13/2).

“Maksud saya, kami akan bersedia dan bersiap untuk memenangkan setiap pertandingan, dan satu-satunya hal yang dapat kami lakukan adalah fokus pada hal itu," tambahnya.

Arteta menolak penampilan kurang maksimal timnya di kandang Brentford karena mendapatkan tekanan dari City yang bermain lebih dahulu dan meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 atas Fulham.