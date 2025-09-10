menu
Reaksi Pertama Thom Haye & Eliano Reijnders Seusai Gabung Latihan Persib Bandung

Gelang baru Persib Bandung Thom Haye. Foto: Persib.

jpnn.com - Sejumlah pemain Persib Bandung seperti Thom Haye, Eliano Reijnders, dan Beckham Putra telah kembali dari tugas negera bersama Timnas Indonesia pada FIFA Matchday di Surabaya.

Sebelumnya, keempat pemain itu memperkuat Indonesia dalam laga persahabatan melawan Lebanon dan Taiwan.

Kata Thom Haye Setelah Gabung Latihan Persib

Kini, mereka kembali berlatih bersama tim di area Stadion GBLA dengan menu latihan ringan seusai menempuh perjalanan jauh dari Surabaya ke Bandung.

"Kabar baik. Saya sangat senang karena bisa berlatih dengan tim," kata Thom Haye usai latihan, Rabu (10/9/2025).

Haye pun menyampaikan harapannya agar Bobotoh bisa datang memenuhi stadion saat Persib menjamu Persebaya Surabaya, akhir pekan ini.

"Bobotoh sampai bertemu dengan saya di hari Jumat," ucapnya.

Eliano Antusias

Rasa antusias juga disampaikan Eliano Reijnders. Pemain berusia 24 tahun itu akhirnya bergabung dengan tim setelah banyak menghabiskan karier di Belanda.

"Kabar baik, saya senang karena telah bertemu dengan tim saya," ungkap Eliano.

Dua pemain baru Persib Thom Haye dan Eliano Reijnders menjalani latihan perdana seusai memperkuat Timnas Indonesia.

