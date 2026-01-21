Reaksi Raffi Ahmad Saat Helikopter yang Ditumpangi Oleng di Udara

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad mengalami kejadian yang mendebarkan saat berada di Bali baru-baru ini.

Helikopter yang ditumpanginya saat sedang melakukan kunjungan sempat mengalami gangguan keseimbangan hingga oleng di udara.

Peristiwa menegangkan tersebut terjadi saat Raffi Ahmad dan rombongan melakukan perjalanan udara dari Bali Utara menuju Denpasar.

Dalam penerbangan, suami Nagita Slavina itu didampingi oleh manajernya, Prio, dan pengusaha oleh-oleh khas Bali, Ajik Krisna.

Prio, selaku manajer Raffi Ahmad, pun telah mengonfirmasi kejadian tersebut.

Menurutnya, faktor cuaca menjadi penyebab utama helikopter yang ditumpangi sempat tidak stabil.

"Ya efek dari cuaca. Kabut tebal, jarak pandang pilot pasti sangat terbatas," ungkap Prio saat dikonfirmasi awak media, Selasa (20/1).

Prio mengatakan bahwa seluruh penumpang merasakan panik saat helikopter oleng.