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Reaksi Santai Dedi Mulyadi Dapat Sorotan Media Inggris

Reaksi Santai Dedi Mulyadi Dapat Sorotan Media Inggris
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Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat sorotan dari media Inggris, Financial Times (FT) sebagai tokoh dengan popularitas tinggi dan digadang-gadang sebagai calon presiden alternatif untuk Pilpres 2029.

Merespons hal tersebut, Dedi enggan banyak bereaksi. Dia hanya menyampaikan terima kasih terhadap seluruh pihak yang sudah mengapresiasi kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Jawa Barat.

"Iya, saya sih mengucapkan terima kasih pada siapa pun yang mengapresiasi saya, gitu. Namun, saya hari ini kan pasti banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki," kata Dedi di Bandung, Kamis (24/9/2026).

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Dedi sebelumnya sudah menegaskan akan terlebih dahulu fokus bekerja sebagai Gubernur Jabar dan menjalankan semua program kerja yang beberapa diantaranya sudah berjalan. Dia memastikan akan terlebih dahulu memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Jabar.

"Terus kemudian kami akan terus memberikan yang terbaik, layanan bagi masyarakat Jawa Barat. Karena kan masyarakat Jawa Barat ini sekarang sudah tumbuh menjadi masyarakat yang kritis. Interaksinya langsung dengan kepala daerah," jelasnya.

Menurutnya, interaksi dengan masyarakat yang dilakukannya melalui media sosial setiap hari, harus diterapkan sebagai saluran aduan dari masyarakat yang memang belum terjangkau.

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"Saya misalnya hari ini ada warga yang ngadu mungkin di Kota Tasikmalaya ya, perlu uang Rp19 juta untuk bayar obat virus mata yang tidak ter-cover BPJS, kan bisa bereaksi "kok pemerintah tidak adil" gitu loh. Saya langsung respon, langsung selesaikan," tuturnya.

Sebagai orang nomor satu di Jawa Barat, Ia mengatakan, media sosial merupakan salah satu medium yang bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan mendengar langsung keluhan dari warga. Karena, dia menilai ada prinsip keadilan di dalamnya.

Begini reaksi Dedi Mulyadi setelah mendapat sorotan dari media Inggris, sebagai tokoh dengan popularitas tinggi.

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