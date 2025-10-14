menu
Reaksi Sultan HB X soal Mobilnya Disalip Rombongan dengan Patwal Polisi
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. ANTARA/Luqman Hakim

jpnn.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak mempersoalkan perihal mobilnya disalip kendaraan patroli dan pengawalan polisi.

Menurutnya, ramainya pembahasan di media sosial soal kendaraannya yang tanpa pengawalan itu juga tidak perlu dibesar-besarkan.

"Kenapa dipersoalkan? Kan enggak perlu dipersoalkan itu. Pakai pengawalan atau tidak, biasa saja," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (13/10/2025).

Sultan juga mengaku telah terbiasa tidak menggunakan patwal saat bepergian.

"Ya, memang saya biasa enggak ada pengawalan kalau enggak acara resmi. Wong saya bisa nyupiri (nyetir) sendiri juga, kok," tutur Sultan HB X.

Hal itu disampaikan Sultan saat diminta tanggapan ihwal video viral di media sosial yang menampilkan mobilnya disalip rombongan kendaraan beriringan di jalan raya.

Dalam rekaman yang diambil pada Rabu (8/10) itu, mobil Sultan berpelat nomor AB 10 HBX tampak berhenti di lampu merah bersama pengendara lain, sedangkan rombongan dengan patwal polisi tampak terus melaju di sisi kanan.

Sultan yang juga Raja Keraton Yogyakarta itu menegaskan tidak ada alasan khusus di balik kebiasaannya tersebut.

